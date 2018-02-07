Kara Harp Okulu davasında neler oluyor?
15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerden sorumlu bulunan 100 kişi hakkında beraat verilirken 64'ü hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet verildi
15 Temmuz hain darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli 164 sanık hakkında açılan davalarda karar açıklandı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesin'de görülen davada karar duruşmasına, sanıklar avukatlar ve yakınları katıldı.
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık ve avukatlara savunmalarına karşı karar öncesi son sözlerini sorduç.
Aradan sonra devam davada, kararı açıklayan mahkeme, tutuklu bulunan sanıklar, Erdoğan Kurt, Volkan Kenci, Salim Başaran ve Kenan Çakar'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verdi.
Söz konusu sanıklar için takdir hakkı kullanmayan mahkeme, aynı suçtan dolayı 60 sanığa önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis, takdir hakkıyla sanıkların cezalarını "müebbet hapse" çevirdi.
Mahkeme, sanıklardan 100 kişi hakkında beraat kararı verirken, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların ise tutuklanmalarına karar verildi