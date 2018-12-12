Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı!

İstanbul’da bu sabah itibarıyla yer yer etkili olan kar yağışının Cuma gününe kadar tüm yurtta etkisini göstereceği belirtildi.

Güncellenme 12 Aralık 2018 12:52

İstanbul’da bu sabah itibarıyla yer yer kar etkili oldu. Meteorolojinin geçtiği hava tahminin de ise yağmur uyarısı yapılmıştı. Bu kapsamda İstanbul’un batı kesimlerinde başlayan kar yağışları vatandaş için sürpriz oldu.

Sıcaklıklar düştü, kar başladı

Sıcaklığın düşmesi sonrası yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı özellikle Silivri, Beykent, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Hadımköy’de etkili oldu.

İstanbul için tahmin ne?

Meteorolojinin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul’da karın değil, yağmurun etkili olacağı belirtildi. Yağışların yarın kesintiye uğrayıp daha sonra kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Hangi illerde kar yağışı devam edecek?

Bugün sabah saatlerinde tüm yurtta etkili olan kar yağışının bazı illerde Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Meteorolojinin hava raporuna göre, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bilecek, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak’ta kar etkili bir şekilde yağacak.