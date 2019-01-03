Kar yağışı başladı, ilk tatil haberi geldi

Meteoroloji’nin uyarısı üzerine Çanakkale'de yarın okulların tatil edilmesi kararı alındı. Peki İstanbul'da da okullar tatil olacak mı?

Güncellenme 03 Ocak 2019 17:34

Marmara bölgesi bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkisi altında olacak. Meteoroloji’nin uyarısı üzerine, Çanakkale Valiliği yarın yani Cuma günü okulların tatil olacağını açıkladı.

Bu haber üzerine İstanbul’da yaşayan öğrenciler de Vali Ali Yerlikaya’ya sosyal medyadan 'tatil istiyoruz' mesajları attı.

Çanakkale’de okullar tatil edildi

Bu akşam Çanakkale ve çevresinde başlayacak olan kar yağışları yarın sabaha kadar devam edecek. Kuvvetli ve yoğun bir şekilde kar yağacağının açıklanması sonrası Çanakkale Valiliği, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda bir süre ile eğitime ara verilmesi kararı aldı.

İstanbul’da okullar tatil mi?

Çanakkale’den gelen kar tatili haberleri sonrası, bu gece itibarıyla yoğun kar yağışı ve kar fırtınası uyarısı yapılan İstanbul’da da okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu.