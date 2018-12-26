Kar ve tipi nedeni ile devrilen otobüste can pazarı!

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 09:50

Kırşehir'de devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Kar ve tipi nedeni ile devrildi

Kırşehir’den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar yakınlarında kar ve tipi neden ile yoldan çıkarak devrildi.

Yardım ekipleri sevk edildi

Kazanın haber alınması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara-Kayseri karayolu ulaşıma kapatıldı

Öte yandan Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.

Şereflikoçhisar’da da otobüs devrildi

Şereflikoçhisar'da da yolcu otobüsü devrildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkisi ile devrildi

Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.

20 kişi yaralandı

Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.