Kar ve tipi nedeni ile devrilen otobüste can pazarı!
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Kırşehir'de devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Kar ve tipi nedeni ile devrildi
Kırşehir’den Ankara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Akpınar yakınlarında kar ve tipi neden ile yoldan çıkarak devrildi.
Yardım ekipleri sevk edildi
Kazanın haber alınması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
3 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ankara-Kayseri karayolu ulaşıma kapatıldı
Öte yandan Ankara-Kayseri karayolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
Şereflikoçhisar’da da otobüs devrildi
Şereflikoçhisar'da da yolcu otobüsü devrildi.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkisi ile devrildi
Seyfettin T. idaresindeki 33 APJ 32 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Şereflikoçhisar kara yolunun 118. kilometresinde kar yağışının etkisiyle devrildi.
20 kişi yaralandı
Kazada, otobüsteki 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Şereflikoçhisar'daki hastanelere kaldırıldı.