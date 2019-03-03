Kapalı otoparklarda LPG'li araç dönemi

Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı otoparklara alınıp alınmaması tartışmalarına son noktayı koydu.

Güncellenme 03 Mart 2019 12:26

Geçen hafta LPG’li araçların kapalı otopark ya da alanlara alınmaması gündeme gelmişti. Konuya dair açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, LPG’li araçların kapalı otoparklara alınması gerektiğini, bu konuda halkın taleplerine katıldığını, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ikna edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan Kurum ikna oldu

Bu açıklama sonrası tüm gözlerin üzerine çevrildiği Bakan Kurum, konuya sıcak baktığını, hatta konuyla ilgili çalışmaların da başladığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın dışında 2 bakanlık ile daha çalışmalar yürütülüyor.