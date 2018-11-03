Kapadokya'nın estetiğini bozan yapılar yıkılacak mı?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapılanma için önlem alacaklarını açıkladı.

Güncellenme 03 Kasım 2018 14:52

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaçak yapıları yerinde incelemek için burada olduklarını, Kapadokya’nın birçok ilgili bakanlığın ortak çalışma yapması gereken bir bölge olduğunu, özellikle Çanakkale’de olduğu gibi burada da bir Alan Başkanlığı kurmak istediklerini söyledi.

Bakan Ersoy, ilgili bakanlarla konuşup, mutabık kaldıklarını, Kapadokya’nın yetki anlamında birçok bakanlığın çakıştığı bir nokta olduğunu, alan Başkanlığı Sistemi’nin bunları hep birlikte ele alan bir sistem olduğunu, burada yapacakları çalışmalarda daha hızlı ilerleyecekleri bir sistem olduğunu belirtti.

“Kapadokya, Türkiye’nin gözbebeği”

Bölgeyi son bir kez daha gezip, STK'larla görüşüp, bu Alan Başkanlığı sistemini gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Ersoy, imar barışının iyi niyetli bir uygulama olduğunu, belli bir süreyi kapsadığını, bu süreyi aşanları kapsamadığını, o parayı yatırıp belgeyi alınca imar barışından yararlanılmadığını, devletten önce, bölge halkının sahip çıkması gerektiğini, kurallara uymayanların sonrasında neyle karşılaşacaklarını göreceğini, umdukları gibi olmayacağını, Kapadokya’nın turizm açısından Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyledi.

“Kapadokya, Türkiye’nin yüzü”

Bakan Ersoy, Kapadokya’nın Türkiye’yi tanıtan birkaç yüzünden biri olduğunu, turizmde Türkiye’nin birkaç yüzü olduğunu, Kapadokya’nın da onlardan biri olduğunu, değerinin kıymetinin de bilindiğini, yöre halkıyla birlikte daha iyi yerlere nasıl getirebileceğine kafa yorduklarını, el birliğiyle çürük yumurtaları eleyeceklerini, kaçak yapılaşmayı yapanların, yanlarına kar kalmayacağını, uygulamanın hep birlikte görüleceğini, artık konuşma değil, eylem vakti olduğunu belirtti.