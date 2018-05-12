Kansızlığa karşı bu besinleri tüketin!

Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak kansızlık gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Tükettiğimiz besinlere dikkat ederek bunun önüne geçebiliriz.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 15:20

Uzmanlar özellikle Akdeniz ülkelerinde yaşayan kadınların en önemli sorunu olarak görülen demir eksikliği anemisinin yanı sıra özellikle yeşil sebzelerde mevcut olan B9 ve kırmızı etten alınan B12 vitaminin eksikliğinin de kansızlığa neden olduğunu açıkladı.

Kansızlığın nedeni birçok hastalık gibi görünse de toplumda genel olarak yaygın olan vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumumuzda kadınlar sık görülen kansızlığın belirtileri, saçlarda dökülme, ellerde soğukluk, hemen yorulma, halsizlik, üşüme yer almaktadır. Kansızlık sorununun arttığı dönemlerde ise çarpıntı, nefes darlığı gibi sorunlarda kendini gösterebilir.

Demir eksiliği en büyük neden

Toplumda kansızlığın en büyük nedeni olarak demir eksikliği görülmektedir. Akdeniz ülkelerinde kadınlarında görülen en büyük kansızlık nedeni de demir eksikliğine bağlıdır aynı zamanda bunlara ek olarak sebzelerde bulunan B9 vitamin eksikliği ile kırmızı ette bulunan B12 vitamin eksikliğine bağlı olarak da kansızlık görülmektedir.

Doğru beslenme önemli

Uzmanlar, kansızlıkla mücadele noktasında en önemli kural, doğru ve düzenli beslenme olduğunu belirtti. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, pekmez, sakatat, baklagiller gibi demir bakımından zengin besinleri tüketmeye özen göstermek gerekmektedir. Buna bağlı olarak dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise demir emilimini azaltan çayı tüketirken dikkatli olmak gerekmektedir. Çok fazlar çay tüketmek demir eksikliğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Demir emilimini artıran C vitamini, demir içeren besinleri tükettikten sonra portakal suyu içerek vücuda girecek demirin kalitesini artırmış olursunuz. Tüketilen besinlere dikkat edildiği takdirde demir emilimini artırıp sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz.