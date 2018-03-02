Kanserli eşini aylarca dövdü, sonra acile bırakıp kaçtı

Yıllardır kanser tedavisi gören eşini döverek hastaneye bırakıp kaçan dayakçı koca, her yerde aranıyor.

Güncellenme 02 Mart 2018 12:40

Orhan Koza isimli gence bir arkadaşı Yeşim Gökyar’ın fotoğrafını gösterdi. Evleneceği kadının Yeşim olduğunu düşünen Orhan, tanışmak için harekete geçti. Bir süre sonra tanışan ikili, birbirlerini sevdiler. Yeşim, Orhan’a 17 yıldır kanser hastası olduğunu ve kendisi ile geleceği olmadığını söyledi ama Orhan'ın cevabı, "Ölürüm de vazgeçmem" oldu.

"Yeşim ile bir gün ömre bedel"

İlk etapta evliliğe karşı duran aileyi Orhan "Yeşim ile bir gün ömre bedel" sözleri ile ikna etti. Yeşim ise ikna olmakta zorlanan babasını "Ömrüm Orhan’ın yanında son bulsun" sözleri ile ikna etti.

Çocuk istediler

İddiaya göre, çift 24 Eylül 2017’de İstanbul’da dünya evine girdi. Yeşim, hemen tüp bebek tedavisi görmeye başladı. Eşine bir bebek vermek istediğini söyleyen Yeşim, Beşiktaşlı olduğunu, bebeğinin adının da Kartal olacağını belirtti. Orhan ise, doğum yapınca hücreler yenileneceğini, en çok ‘Yeşim kurtulur’ diye çocuk istediğini ve bu çocuğun aşklarının mucizesi olacağına inandıklarını ifade etti.

Mutlulukları yalnızca üç ay sürdü

Ancak rüya gibi süren mutluluk sadece üç ay sürebildi. Yeşim son iki aydır büyük bir kabusun içinde olduğunu anlattı.

"Sen de kurtul ben de kurtulayım"

Mağdur olan talihsiz kadın, eşinin uyuşturucu kullandığını kendisinden gizlediğini, yeniden uyuşturucuya başladığını, kendisi ile evlenerek büyük hata yaptığını söylediğini, hastalığından bıktığını söylediğini, intihar etmesi gerektiğini, eşinin kendisine "Sen de kurtul ben de kurtulayım" dediğini aktardı. Ayrıca eşi tarafından eve kapatıldığını da iddia eden kadın, geçen ay öldüresiye dayak yediğini, bir hafta kanayan yaralarla aç bir şekilde evde yattığını dile getirdi.

Haftalarca eşinden dayak yedi

En sonunda kendisinin eşi tarafından özel bir hastanenin acil servis kapısına bırakıldığını kaydeden Yeşim, kocasının kendisini bırakıp kaçtığını, 1.5 hafta yoğun bakımda yattığını, hastaneye gizlice giren eşinin kendisini dövmeye kalktığını ve hemşirelere gelince kaçtığını belirtti.

Baba Erdal Gökyar, kızına sahip çıktı

Yeşim'in babası Erdal Gökyar ise, kızının tedavisi için bugüne kadar iki ev sattığını, kanser hastası yavruma eziyet eden bu caninin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini açıkladı.

9 yaşından beri kanserle mücadele ediyor

Henüz 25 yaşında olan Yeşim Gökyar daha 9 yaşındayken cilt kanseri oldu. Genç kadın bu sebepten ötürü okula dahi gidemedi. 1.5 haftadır hastanede yatan talihsiz kadın, şu an evinde. Dayak sonrası 56 kilodan 42 kiloya düşen Yeşim’in durumu çok ciddi ve iyileşemiyor. Kayıplara karışan dayakçı koca Orhan Koza ise aranıyor.