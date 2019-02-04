Kansere karşı bu besinleri tüketin!
Kanserden korunmak için bu önerileri mutlaka dikkate alın ve bu besinleri tüketmeye özen gösterin.
Sağlıklı beslenmenin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde beslenme hatalarına karşı pek çalışma yapılıyor. Uzmanlar kanserden korunmak adına hayatımızda yapılması gereken değişikliklerle birlikte kanserin önüne geçebiliriz. Peki nasıl?
Bu önerileri dikkat edin!
- İdeal vücut ağırlığınızı korumaya özen gösterin eğer koruyamıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almaya çalışın.
- Lif bakımından yüksek besinleri tüketmeye özen gösterin.
- Nitrit ve nitrat gibi katkı maddeleri içerisinde bulunan şarküteri ürünlerinden, turşu, salamura ve aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durun.
- Yağ alımını en aza indirmek için yağlı et ve kızartmalardan mutlaka uzak durun. Balığı fırında buğulama yöntemi ile tüketin.
- Kavurma, kızartma ve mangal gibi dumanlanmış yiyecekleri tüketmeyin.
- Çay ve kahve tüketmeden duramayanlardansanız eğer şeker yerine pekmez veya bal ekleyin.
- Alkol, sigara ve katkı maddelerinden mutlaka uzak durun.
Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!
- Diyetlerinize mutlaka marul, salatalık, kıvırcık, karnabahar, lahana, pırasa, ıspanak, brüksel lahanası ekleyin.
- Vücudunuzun selenyum ihtiyacını karşılamak için turunçgil, havuç ve domates tüketmeye özen gösterin.
- Yağlı tohumların yanı sıra kurubaklagil tüketmeye özen gösterin.
- Sağlıklı atıştırmalıklar olarak ise leblebi, kestane, badem, fındık, ceviz ve fıstık tüketin.
- Beyaz ekmek yerine ise kepek, çavdar ve tam buğday ekmeği tüketin.
- Meyve tüketmeye özen gösterin ve bunu alışkanlık haline getirin. Özellikle tüketilmesi gereken besinler elma, portakal, armut, ayva, erik, böğürtlen, kızılcık, kiraz, vişne, kavun, karpuz, nar, incir, muz, dut, hurma gibi mevsim meyveleri olmalıdır.