Kanserden koruyan o meyve!

Yüksek oranda C vitamini barındırması ve A ve E vitaminleri bakımından zengin olması bakımından gilaburu kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Güncellenme 04 Aralık 2018 11:47

Uzmanlar, gilaburu meyvesinin kansere karşı koruyucu etkiye sahip olduğu ve mutlaka tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Orta ve Kuzey Anadolu bölgesinde yetişen beyaz renkli çiçekler açan ve kırmızı rengine sahip bir meyve olup, meyvesinden su elde edilir ve yüksek oranda C vitaminine sahiptir. Bununlar birlikte başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa karşı koruma özelliğine sahiptir.

Kış aylarının girmesiyle birlikte vücut vitamin bakımından alternatifler aramaya başlar ve bu noktada gilaburu meyvesine dikkat çekmek gerek. Yüksek C vitamini içermesi ile birlikte A ve E vitaminleri bakımından da zengin olan gilaburu likopen bakımından da zengindir.

Salamura ve meyve suyu olarak satılan gilaburuyu, salamura olarak alıp, suyunu sıkarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de doğrudan meyve olarak tüketebileceğiniz gibi sulandırarak meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz.

Yaşlanmanın etkilerini azaltan gilaburu, antioksidan, antikanserojen, antimikrobiyal etkileri de bulunuyor.

Zengin içeriği bakımından tansiyon ve kalp hastaları rahatlıkla tüketebilir. Anti-aging etkiye sahip olması bakımından yaşlanma karşıtıdır.

Kansere karşıda koruyucu ve doğal savunma mekanizmasıdır.

Doğum sonrası ortaya çıkacak spazmlara ve adet sancısına karşı önemli bir besindir. Aynı zamanda zayıflama diyetlerine de yardımcı bir besindir. Şeker ilave edilmeden meyve suyu olarak tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırdığı ortaya çıktı.