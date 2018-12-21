Kanserden koruyan besinler!

Uzmanlar, yeterli ve bilinci beslenmenin kansere karşı koruyucu bir etkisi olduğunu açıkladı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 16:17

Çağımızın en önemli hastalığı olan kansere neden olan etkenler, genetik, çevresel ve yaşam biçiminde bulunan olumsuz koşullardan kaynaklanmaktadır. Beslenme ve yaşam biçiminde yapılacak birkaç değişiklikle birlikte olumsuz çevresel faktörlerden de uzak kalarak kanserden korunabilir.

Sağlıklı beslenme

Kanser riskini en aza indirmek için sebze ve meyve bakımından zengin beslenmek, kırmızı et tüketimini en aza indirmek ve balık tüketimini artırıp, yemeklerde zeytinyağı kullanmak son derece önemlidir. Kişiler ideal olan vücut ağırlığını korumaları için enerji alımına dikkat edip fiziksel aktivitelerini o oranda yapmaları gerekir. Aynı zamanda alkol tüketimi en aza indirmek veya bırakmakta son derece önemlidir.

Zeytinyağı

Akdeniz diyetinin olmazsa olmazları arasında yer alan zeytinyağı hem kalp sağlığı açısından hem de kanser riskini azaltmak açısından son derece önemlidir. Günlük beslenmede önemli bir yere sahip olan yağ, zeytinyağı olarak tercih edilmelidir.

Ceviz

Ceviz antikarsinojenik etkiye sahip olması bakımından yağ asitleri içermektedir. Kolesterol bakımından olumlu etkiye sahip olması cevizin kalp damar sağlığı açısından oldukça önemli bir yeri vardır.

Soğan, sarımsak

Sarımsak, soğan ve pırasaya kokusunu veren biyoaktif sülfür bileşenleri kansere karşı koruyucudur. Kış aylarında sık rastlanan grip ve soğuk algınlığına karşıda koruyucu bir görev üstlenirler.

Soya

Göğüs ve prostat kanserine karşı koruyucu bir rol üstlenmiş olan soya fasulyesinin izoflavonlar bakımından zengin olması da kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır.