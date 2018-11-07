Kanserden koruyan besinler

Düzenli olarak tüketilen gıdalar kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser hücrelerini öldürüyor.

Güncellenme 07 Kasım 2018 15:50

Ahududu

Kanı temizlemeye ve toksinleri dışardan atmaya yardımcı olan ahududu son derece faydalıdır. Ateşli hastalıklar için faydalı bir besin olup ateşi düşüren bir etkiye sahiptir. İdrar sökücü etkiye sahip olması bakımından kabızlık için son derece uygun bir besindir.

Turp

Tam bir karaciğer dostu olan turp, karaciğeri kuvvetlendirip, şişkinliği indirir. İdrar söktürüp, kabızlık için iyi gelen bir besindir. Sarılığa, romatizma ve siyatiğe karşı faydalıdır. Cilt için son derece faydalı olan turp, saçlara ve cilde parlaklık verir.

Böğürtlen

Vücutta bulunan zararlı maddelerin dışarı atılmasına yardımcı olur ve güçlü bir antioksidandır. Ham olgunlaşmamış böğürtlen ishali keser ancak fazla tüketildiğinde ise kabızlığa neden olur.

Kırmızı biber

C vitamini bakımından zengin olan kırmızı biber, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur ve vücut direncini artırır. İshali kesmekle birlikte iyi derecede gaz ve idrar sökücüdür. Kansere karşıda etkili bir görev üstlenmiştir.

Domates

Lif bakımından zengin olan domates kabukları ile birlikte tüketildiği takdirde sindirimi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Mide ve bağırsak sorunlarını giderir düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığın önüne geçer. Aynı zamanda iyi bir idrar sökücü olması bakımından vücudu zararlı maddelerden korur.

Yeşil çay

İnsan sağlığı için son derece faydalı bir gıda olan yeşil çay insan ömrünü uzatır. Diyet yapanların mutlaka kullanması gereken bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.