Kanser tedavisinde Küba ilk sırada!

Başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tedavisi için Küba tercih ediliyor, özellikte tercih nedenleri arasında kanser aşısı yer alıyor.

Güncellenme 29 Kasım 2018 12:07

Türkiye’de bulunan hastalar, ilk olarak kanser olmak üzere, vitiligo, sedef, tavuk karası, saçkıran gibi hastalıkların tedavisinde ciddi yol kat etmiş Küba’yı tercih ediyor.

Ülkemizde kanser tedavisi için Küba’ya gitmek isteyenlerin yapması gereken öncelikli olarak resmi onaylı bir kuruma başvurması gerekir ve hastanın raporları Küba’ya gönderilir. Orada bulunan uzmanlar hastanın tedavisi için Küba’nın doğru bir tercih olup olmadığını bildirir. Raporlara göre onay verilmesi durumunda Küba’ya ulaşım sağlanır.

Kanser aşısının yan etkisi var mı?

Küba’da tedavi alanında uzman olan doktorlar, kanser aşısının henüz bir yan etkisinin görülmediğini ve bunun hastalar için büyük bir avantaj olduğunu bildirdi.

Küba’da uygulanan aşı tedavisi kanseri önlemeye yönelik bir tedavi olmayıp, var olan kanserli tümörlerin büyümesini ve metastaz olmasının önüne geçiyor. Geç aşamada ise kanserin yaşanılabilir bir hastalığa dönüşmesine yardımcı oluyor. Aslında tedavinin amacı kanseri kronik bir hastalık haline getirmek.

Akciğer kanseri teşhisi konulan Arif Sağ’da geçtiğimiz Aralık ayında tedavi için Küba’ya gitti. Sağ’a tedavi olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olup, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini en aza indirgeyecek bir işlem uygulandı. Bu işlem yaklaşık olarak 5 gün sürdü.

"Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını yüzde 71 indirimle aldık"

Son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildiren Koca, "Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı. Çok önemsediğimiz iki kanser ilacını toplu alımla var olan fiyatından yüzde 71 indirimle aldık. Yıllık toplam 427,6 milyon TL tasarruf yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Sadece Türk Eczacıları Birliği üzerinden değil Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığın uygun gördüğü kuruluşların da yurt dışından ilaç teminini sağlayacak bir dönem geliyor." diye konuştu.