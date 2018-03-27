Kanser tedavisi gören hastalar dikkat!

Sağlıklı beslenmenin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu gibi kanser tedavisinde de sağlıklı beslenme önemli bir faktördür.

Güncellenme 27 Mart 2018 11:29

Kemoterapi tedavisi gören hastalar üzerinde de en az kanser olmayan hastalarda olduğu gibi sağlıklı beslenme önemli bir yardımcıdır. Kanser tanısı almış ve kemoterapi alan hastaların bu süreçte enerjileri azalır ve iştahlarında da azalma olmaktadır ve doğru beslenme planı ile zinde kalabiliyor. Uzmanlar kemoterapi tedavisi gören hastalara yönelik beslenme önerilerinde bulundular.

Yaşam kalitesi artıyor

Kemoterapi sürecinde hastaların yaşam kalitesini artırmak adına hastalığın ilerleyişini olumlu şekilde yönlendirmek için beslenme tarzı çok önemlidir. Bu süreçte sadece onkoloji uzmanı ile değil aynı zamanda beslenme ve diyet uzmanı ile birlikte hareket etmek gerekmektedir. Hastanın beslenme biçimi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kan değerlerinin olumlu ilerlemesinde yaşam kalitesinin artmasına olumlu etkileri bulunmaktadır.

Tedavi sırasında;