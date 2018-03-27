Kanser tedavisi gören hastalar dikkat!
Sağlıklı beslenmenin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu gibi kanser tedavisinde de sağlıklı beslenme önemli bir faktördür.
Kemoterapi tedavisi gören hastalar üzerinde de en az kanser olmayan hastalarda olduğu gibi sağlıklı beslenme önemli bir yardımcıdır. Kanser tanısı almış ve kemoterapi alan hastaların bu süreçte enerjileri azalır ve iştahlarında da azalma olmaktadır ve doğru beslenme planı ile zinde kalabiliyor. Uzmanlar kemoterapi tedavisi gören hastalara yönelik beslenme önerilerinde bulundular.
Yaşam kalitesi artıyor
Kemoterapi sürecinde hastaların yaşam kalitesini artırmak adına hastalığın ilerleyişini olumlu şekilde yönlendirmek için beslenme tarzı çok önemlidir. Bu süreçte sadece onkoloji uzmanı ile değil aynı zamanda beslenme ve diyet uzmanı ile birlikte hareket etmek gerekmektedir. Hastanın beslenme biçimi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kan değerlerinin olumlu ilerlemesinde yaşam kalitesinin artmasına olumlu etkileri bulunmaktadır.
Tedavi sırasında;
- Bulantı varsa kendisini zorlamaması gerekir, iştahsız olduğu dönemlerde sevdiği yemekleri yemek olumlu yönde motive etmek gerekir.
- Yemek yemek için acıkmayı beklemeden az ve sık olarak beslenmek en doğru olanıdır.
- Ana yemeklerde sulu yemekleri tercih etmek yerine katı besinler tüketilmelidir. Sulu yemekler hemen doygunluk hissi vereceğinden az yemek yenmesine neden olacaktır.
- Hastanın bulantısının olduğu dönemlerde özellikle, yağlı, kızartma türü ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Bunun yerine midenin bulantısını hafifletecek tuzlu ve kuru besinler tüketmeye özen göstermek gerekir.
- Kemoterapi sırasında iştahsız dönemlerinde hasta küçük porsiyon ancak yüksek kalorili besinler tercih etmelidir. Bunun içerisinde sütlü ve meyveli tatlı, pilav ve makarna gibi besinler olabilir.
- Protein kaynağı olan tavuk, et ve balık tüketmeye özen göstermek gerekir.
- Günde mutlaka 6 ile 8 bardak su içmek gerekir.
- Yemek saatlerini kişinin kendini iyi hissettiği zaman dilimine göre ayarlaması en sağlıklı olanıdır.
- Hastayı rahatsız edici ağır kokulardan uzak tutmak gerekir. Bulantıya sebep olacak durumlardan korumak gerekir. Ağır parfüm, yemek kokuları ve sigara gibi hastayı rahatsız edecek kokulardan korumak önemlidir.
- Bulantı sürecinde derin ve yavaş nefes egzersizleri yapmak önemlidir.
- Mentollü şeker takviyesi bulantı sırasında rahatlatıcı bir etkiye sahip olabilir.