Kanser olan Esma Esad, mesaj yayınladı

Meme kanserine yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, "Benim kararlılığım, sizin kararlılığınızdan geliyor" dedi.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 14:29

Dün meme kanserine yakalandığı ortaya çıkan ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad, "Benim kararlılığım, sizin kararlılığınızdan geliyor" mesajını yayınladı.

Hastalık haberinin yayılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Esma Esad "Ben dünyaya sebat, güç ve zorluklara göğüs germeyi öğreten halkın bir parçasıyım. Benim kararlılığım sizin son yıllarda gösterdiğiniz sebat ve kararlılıktan geliyor" dedi.

​Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'ın erken teşhis edilen kötü huylu bir meme tümörü nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.