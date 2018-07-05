Kanser hastalarına büyük kolaylık!

Bakan Sarıeroğlu, kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdıklarını söyledi.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 15:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık" dedi.

Vatandaşlardan ilave ücret alınmayacak

Bakan Sarıeroğlu, SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde vatandaşlardan ilave ücret alınmayacağını, ceplerinde tek kuruş çıkmayacağını, düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL ye çıkartarak kanser hastalarının tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdiklerini, hem kanser hem de diğer tüm hastalıkların tedavisine ve önlenmesine ilişkin yine maliyet unsuru gözetmeksizin iyileştirmelerimiz hızla ve artarak devam edeceğini söyledi.

3 bin 550 işlem kodunda fiyat artışı yapıldı

2008'den beri Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) çeşitli düzenlemeler yapılsa da bir yıla yakındır çok ayrıntılı ve teknik bir çalışma ile 7 bin 400 işlem kodu bulunan SUT'un 3 bin 550 işlem kodunda fiyat artışı yapıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Yapılan değişikliklerle yüzde 14 ila yüzde 225 arasında fiyat artışı sağlandı. Bu düzenlemeyle başta üniversitelerimiz olmak üzere kamu sağlık hizmeti sunucuları ile özel sağlık hizmeti sunucularının sunmuş olduğu hizmetlerin mali karşılığını alması ve finansal durumlarının iyileştirmesini sağlamış olduk" dedi.