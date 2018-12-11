Kanser artık erken teşhis ediliyor

İTÜ Makine Mühendisi öğrenciler tarafından geliştirilen cihazda kanser artık erkenden teşhis edilebilecek.

Güncellenme 11 Aralık 2018 15:03

Makine Mühendisliği bölümü lisans son sınıf öğrencilerinden Mehmet Tuğrul Birtek ve Berke Erbaş’ın 2 yıldır kanser teşhisine yönelik proje üzerine çalışıyor. Projede önemli bir başarı kaydeden öğrenciler, kanserin erken teşhisine yönelik nanoteknoloji temeline dayanan MEMS cihazı ile birlikte bir de çip geliştirdiler.

229 proje içerisinde TÜBİTAK’ta birinci seçildi ve cihaz şeker ölçüm cihazı gibi çalışacak. Böylece kanserli hücre olup olmadığı anlaşılacak.

Bu cihaz hayat kurtaracak

İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde kendilerine özel bir laboratuvar çalışmalarına devam eden öğrenciler Birtek ve Erbaş projelerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Trabzon gözetiminde sürdürülen projenin 2 yıldır devam eden bir çalışma olduğunu Berke Erbaş anlattı.

Kanser teşhis noktasına önemli bir adım attıklarını belirtilen Erbaş, bu cihaz ile birlikte testleri laboratuvar ortamından çıkarıp hasta başında tedaviye uygun hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Proje üzerine gerekli çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Verimlilik artacak

Projenin şuan patent başvurusunda olduğunu ve çalışmaları öncesinde laboratuvar ortamında denendiğini belirten Mehmet Tuğrul Birtek, cihazın henüz hasta üzerinde deneme aşamasına geçmediğini belirtti. Sonraki aşamada bu çalışmalara geçileceğini ifade etti. İlk hedeflerinin cihaz ve çipin verimliliğini artırarak kan üzerinde deneyler yapıp sonuçları değerlendirmek istediklerini belirtti.