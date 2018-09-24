Kanlı saldırı sonrası İran'dan gerilimi tırmandıracak açıklama!

İran'da 25 kişinin öldüğü saldırı sonrası Tahran yönetimi Suudi Arabistan ve BAE'yi fail olarak işaret etti.

Güncellenme 24 Eylül 2018 16:38

İran Ahvaz’da 25 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından daha önce ABD’yi suçlayan Tahran yönetimi, bu kez de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef aldı.

ABD saldırıyı destekledi iddiası

İran’ın dini lideri Ali Hameney, saldırıyı yapanların Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildiğini, ABD tarafından da desteklendiğini iddia etti.

Gerilim tırmanıyor

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da hafta sonu gerçekleşen kanlı saldırının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

Suudi Arabistan’a ağır suçlama

İran’da 12’si asker 25 kişinin öldüğü saldırı sonrası en net ve sert açıklama dini lider Hamaney’den geldi. ABD’nin dolaylı olarak bu saldırıyı desteklediğini iddia eden Hamaney, saldırıyı yapanların Suudi Arabistan ve BAE tarafından finanse edildiğini söyledi.

İsrail ve ABD’ye tehdit

Ahvaz’da düzenlenen askeri geçidi kan gölüne çeviren saldırganlar, bölgede bulunan bir parktan kürsüde bulunan subaylara ateş açmış ve peşinden alandakileri taradı. 12 askerini kaybeden İran Devrim Muhafızları tarafından art arda yapılan açıklamada, 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağı belirtilmiş, İsrail ve ABD liderlerini doğrudan tehdit etmişlerdi.

ABD’den İran’a yanıt

İran ise saldırıdan bu yana ABD ve Suudi Arabistan’ı suçluyor. İran'a yanıt veren ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Tahran yönetimine aynaya bakmasını önerdi.