Kanlı Ay tutulması nedir?

Bu gece gerçekleşecek olan yüzyılın ay tutulması ayın kızıla dönmüş hali merak ve heyecanla izlenebilecek.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 13:28

Peki kanlı ay tutulmasının insanlar üzerinde ne gibi etkileri bulunuyor? Tıbbi yönden insanlar üzerinde bir özelliği bulunmayan ay tutulmasının, kişiler üzerinde çeşitli etkileri olduğu yönünde çalışmalar bulunuyor. Ay ve insan ilişkili en önemli bağlantı kadınların özeli günleri olduğu belirtiliyor.

Yapay ışıkların bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde özellikle adet döngüsü ve ay ışığı ile arasında doğrudan bir bağlantı oluyordu. Ancak modern dünya ile birlikte bu bağlantı ortadan kalktı.

Şizofreni vakaları artıyor

Adet kanamasında düzenlisizlik yaşayan kadınların önceden ay ışığına benzer bir ışıkla 3-4 gün boyunca uyutulduğunda düzensizliğin düzene girdiği görülmüştür. Yapılan araştırmalar dolunay olduğu dönemlerde şizofreni ve benzeri akıl hastalıklarının yüzde 1.8 oranında arttığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda dolunay zamanında uyu sorunlarında ciddi oranda bir artış olduğu gözlenmiştir. Yapılan araştırmalar bu durumun sadece insanlar üzerinde değil gezegende yaşayan tüm canlılar üzerinde ciddi bir etkisi olduğu gözlenmiştir. Yine bu dönemlerde suç oranlarında bir artış olduğu ortaya çıkan veriler arasındadır.

Ayın evreleri nelerdir?

Ayın evlerinde döngülere göre adlar verilmektedir. İlk 7 günü kapsayan 1-7 günlük sürece yeniay, 8 ile 14 günlük sürece ilk dördün, 15 il 21 günlük sürece dolunay ve son 22 ile 29 günlük sürece ise son dördün denilmektedir.

Peki kanlı ay tutulmasının insanlar üzerinde ne gibi etkileri bulunuyor?