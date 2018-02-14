Kandil'e operasyon mu yapılacak?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 13:50

Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'e Afrin'deki gibi bir operasyon yapılır mı sorusuna "Olmalı" şeklinde cevap verdi.

5 milyar dolar kredi vaadi

Firmaların yüklendiği ve tamamladığı projelerin değerinin 25 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunulduğunu, yine aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde de bulunulduğunu ifade etti.

Irak ve Suriye'nin istikrarı Türkiye için çok önemli

Firmaların hem proje yapmaya hem de bu projelerin üstlenilmesi konusunda teşvik edileceğini belirten Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli.

Irak terör örgütlerinden temizlenmeli

Irak'ın PKK'dan YPG'den ve diğer terör örgütlerinden temizlenmesinin de çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu konuda ilkesel bir anlaşma olduğunu, teröristlerin Irak'tan temizleneceğini, Kandil, Kerkük, Süleymaniye ve Sincar'ın da sırada olduğunu belirttti.

Her yer terörden temizlenmeli

Kandil operasyonu olmalı diyen Bakan Çavuşoğlu, bunun Irak ve Türkiye için çok önemli olduğunu, taröristlerin olduğu her yerin temizlenmesi gerektiğini, terör örgütlerinin olduğu yerde huzun olamayacağını, Türkiye'nin kendi içini teröristlerden temizlediği gibi Irak'ın da bunu yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız"

"Suriye'nin yeniden imarı konusunda biz varız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ancak bizimle işbirliği yapmak isteyenler Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine desteği bitirmesi lazım" şeklinde konuştu.