Kandil'den teröristlere gelen talimat deşifre edildi!

Bu sabah saatlerinde Tunceli'de çıkan çatışmada etkisiz hala getirilen 7 teröristin Kandil'den gelen talimat doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Güncellenme 27 Mart 2018 16:10

Bugün sabah saatlerinde Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresi ile tespit edildi.

Telsiz görüşmeleri deşifre edildi

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya son bir yılda büyük darbe vuruldu. Terör örgütü artık eylem yapamaz hala geldi. Zo durumda kalan teröristlere 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi. Yapılan bu telsiz görüşmelerinin deşifre edilmesiyle birlikte PKK'lı teröristler, takibe alındı.

2 JÖH timi operasyon başlattı

Eylem yapmak için Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayaların sağlık bölgelerinde konuşlanan teröristlere Kandil'den mesaj geldiği belirtildi. 'Kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 JÖH timi operasyon başlattı.

7 terörist etkisiz hala getirildi

Sığınaktan çıkmaları için teslim ol çağrısı yapılan teröristler ateş açınca 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

Komutanın su içtiği yerin hemen yanındaymışlar

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, Vali Sonel'in su içtiği çeşme ve yöre halkıyla görüştüğü lokantanın, PKK'lı teröristlerin 'kış üslenmesi'ne çok yakın olduğunu belirtirken, Sonel de söz konusu bilgiyi doğruladı.