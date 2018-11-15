Kanal İstanbul üzerinde 10 köprü yapılacak

Kanal İstanbul projesine dair açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, bu proje üzerinde 10 köprü yapılacağını söyledi.

Güncellenme 15 Kasım 2018 11:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Turhan öte yandan, bu proje üzerinde 10 köprünün yapılacağını söyledi.

“A kısmı açıldı, B kısmı da gelecek yıl açılacak”

AA Editör Masası'nda gündeme dair sorularını yanıtlayan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın büyük bir proje olduğunu, bu havalimanının birinci fazının A kısmını faaliyete geçirdiklerini, B kısmını da gelecek yıl hizmete alacaklarını söyledi.

“5 iniş, 5’te kalkış seferi var”

Turhan, 29 Ekim'de 90 milyon yolcu kapasiteli kısmın hizmete açıldığını, ilk etapta havalimanında 5 iniş, 5 kalkış seferlerinden vatandaşların faydalandığını, bunlardan 3'ünün yurt içi, 2'sinin de yurt dışı uçuşlar olduğunu belirtti.

“Kobay yolcularla test yapıldı”

Böylesine büyük bir tesisin açılmadan önce kobay yolcularla iniş kalkış testlerinin yapıldığını vurgulayan Turhan, bu tür büyük havalimanlarında birden bire tüm sistemin yüklenmesinin doğru olmadığını, bu sebeple gerçek yolcularla şimdilik bu havalimanında 10 sefer düzenlendiğini, 31 Aralık itibarıyla Atatürk Havalimanı'ndaki bütün iniş kalkışları yeni havalimanına taşımayı planladıklarını dile getirdi.

“Bu kontroller iki ay daha devam edecek”

Bakan Turhan, hem işletmeci firmalar hem yer hizmetleri verenler hem hava trafik hizmeti veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak tüm sistemleri test ettiklerini, elektronik sistemlerde oluşan aksaklıklar varsa bunların kontrol edildiğini, iki ay bu kontrollerin devam edeceğini, bu sürenin sonunda İstanbul Havalimanı'nı tam kapasiteyle tüm yurt içi ve yurt dışı hizmetlere açmış olacaklarını kaydetti.

“Günde 250 bin insana ulaşım sağlanacak”

Yeni havalimanının şu anda önemli bir ulaşım sorununun bulunmadığını belirten Bakan Turhan, tamamı açıldığında buraya günde 250 bin insanın ulaşım sağlayacağını, İstanbul Havalimanı ile ilgili daha önce planladıkları kara yolu ulaşım sistemlerinin tamamının devreye girdiğini söyledi.

Yeni havalimanına nerelerden ulaşım sağlanacak?

Bakan Turhan, yeni havalimanına ulaşım sağlayan Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören, Subaşı, Çatalca yolunun şu anda hizmete açıldığını, Kuzey Marmara Otoyolu'nun üçüncü kısmı denilen Kurtköy-Odayeri-Mahmutbey arası da bu havalimanına hizmet verdiğini, İstanbul'un ana ulaşım aksları olan TEM Otoyolu, Hasdal, Kemerburgaz, Yassıören üzerinden Esenler Kavşağı, Avrupa Otoyolu Metris Kavşağı, TEM Otoyolu Arnavutköy, Habipler üzerinden havaalanına bağlandığını söyledi.

“Kargo istasyonu için de ayrı bir kavşak olacak”

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Yassıören hattı havalimanı ile birlikte hizmete açıldığını ifade eden Bakan Turhan, “Havaalanı bölgesinde Işıklar Kavşağı ile Tayakadın Kavşağı arasında bir kavşaktan giriş-çıkış yapılıyor, havalimanı tam olarak hizmete girdiğinde 3 kavşaktan giriş-çıkış yapılacak, tek kavşak yetmez. İleride buraya giriş-çıkış yapacak yolcu sayısı günlük 350 bini bulacak. Dördüncü kavşağı da Tayakadın Kavşağı olarak düşünüyoruz. Kargo istasyonu için de ayrı bir kavşak olacak” dedi.

“660 adet lüks araç hizmet verecek”

Bakan Turhan, burada toplu taşıma araçlarının hizmet vereceğini, havalimanında 660 adet D segmentli lüks taksiler olacağını, havalimanı sözleşmesindeki bir şartın da Atatürk Havalimanı'nda ticaret ve taşımacılık yapan şirketlerin mağdur edilmemesi olduğunu, bu şirketlerin de yeni havalimanındaki yap-işlet-devret şartlarına uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısı ne zaman acıkacak?

İETT otobüslerinin de İstanbul'un belirli yerlerinden havalimanına sefer düzenleyeceğini vurgulayan Turhan, "2019'un sonunda inşallah Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısını açmayı hedefliyoruz. Bunun görevini görecek gerek Anadolu gerekse Avrupa tarafındaki belirli metro istasyon merkezlerinden buraya otobüs seferleri düzenlenecek. Bu otobüsler bagaj da alacak. Bir lüks kara yolu ulaşım hizmeti verilecek. Burada en uzak mesafe ücreti 30 lira olacak. Mesafeye göre ücret ortalaması 15 lira olarak belirlendi. Bu otobüslerde her koltukta yolcuların kullanabilecekleri elektronik sistem ve internet olacak. Doğudan, batıdan ulaşım yolları İstanbul Havalimanı'na çok tercihli bir şekilde bağlandı. İnşallah bir sorun yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.