Kanada'dan Hulusi Akar skandalı

9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Genelkurmay Başkanı Akar'ın, boğazında kemer izi olan fotoğrafıyla paylaşılan tweet, gelen tepkiler üzerine silindi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 18:41

NATO'nun Norveç'teki tatbikatında Atatürk ve Erdoğan üzerinden Türkiye'ye yapılan saldırı skandalının sıcaklığı geçmeden, Bu kez Kanada'dan bir saygısızlık haberi geldi.

Boynunda kemer izi olan fotoğraf kullanıldı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kanada'da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katıldı. Akar'ın konuşmasından önce forumun onaylı Twitter hesabında paylaşılan fotoğraf dikkat çekti.

Mesajda, Akar'ın darbe girişimi sonrası boğazında kemer izi olan fotoğrafı

Mesaj kaldırılmadı ancak açıklama

Fotoğraf ve tweet, gelen tepkiler üzerine kaldırıldı ancak bu yein skandalla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Halifax The Forum hesabından 18 Kasım tarihinde paylaşılan fotoğraf şöyle: