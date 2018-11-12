Kanada'dan gündemi sarsacak iddia! Ses kayıtlarını dinledik

Trudeau, Kanada istihbaratının Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anındaki ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti.

Güncellenme 12 Kasım 2018 14:52

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Ses kayıtlarını dinlemişler

Kanada İstihbaratı'nın Türkiye'nin verdiği ses kayıtlarını dinlediğini açıklayan Trudeau, kayıtları şahsen dinlemediğini, Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

Baskı uygulanacak mı?

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın Suudi liderlere Kaşıkçı konusunda daha fazla çaba göstermeleri için baskı uygulayacağını açıkladı.