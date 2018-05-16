Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ramazan mesajı

Kanada Başbakanı Trudeau, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı yayınladı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 12:22

Sosyal medya hesabından Ramazan ayını kutlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başlarken, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nin hazırladığı ve tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan Ramazan mesajına Trudeau, selam vererek başladı.

To Muslims in Canada and around the world, I wish you a blessed & peaceful Ramadan. #Ramadan Mubarak! https://t.co/9G8EFkvn2P pic.twitter.com/UlTF8zURpY — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 15 Mayıs 2018

Trudeau, bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ramazanın başlangıcını belirleyeceklerini, gelecek ay boyunca Müslümanların camilerde ve evlerde toplanacaklarını, gündüzleri oruç tutacaklarını, akşamları iftarlarla oruçlarını açacaklarını ve birlikte dua edeceklerini, Ramazan'ın dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans olduğunu söyledi.

Ramazan'ın herkes için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olunan nimetlere şükretmek, toplumlara ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve nefsi sorgulamak için bir fırsat zamanı olduğunu vurgulayan Trudeau, "Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum" dedi.

Öte yandan, her yıl başlangıç günü olarak farklı tarihlerin uygulandığı ramazan ayı, bu yıl Kuzey Amerika kıtasındaki tüm Müslüman topluluklarca aynı günde başladı.



Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi, yayımladığı bildiri ile ramazan ayının başlangıcını 16 Mayıs olarak duyurdu. Bu duyuru üzerine, Kanada'daki tüm cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılındı, gece de ilk sahur yapıldı.