Kanada Başbakanı Trudeau'dan Ramazan mesajı

Sosyal medya hesabından Ramazan ayını kutlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başlarken, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nin hazırladığı ve tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan Ramazan mesajına Trudeau, selam vererek başladı.

To Muslims in Canada and around the world, I wish you a blessed & peaceful Ramadan. #Ramadan Mubarak! https://t.co/9G8EFkvn2P pic.twitter.com/UlTF8zURpY