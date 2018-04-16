Kamuya çok sayıda yeni personel alınacak!

Taşeronların kamuya geçmesinin ardından ortaya çıkan açık sonrası 60 bin yeni işçi alınacağı açıklandı.

Güncellenme 16 Nisan 2018 09:30

Uzun süredir konuşulan ve çok sayıda işçinin merakla beklediği bir düzenleme daha hayata geçti. Yaklaşık bir milyon taşeron işçi iki aylık bir süre zarfı içinde kadroya geçti. Bu süreç 2 Nisan'da tamamlandı. Bakanlığın bu başarılı çalışmasını sonucunda 900 binden fazla olduğu tahmin edilen işçi resmen kadrolu oldu. Kamuyla çalışan arasından artık taşeronlar kalktı. Bu sayede maaş, emeklilik, tazminat gibi güvenceler garanti altına alınmış oldu. Kamuya büyük yük teşkil eden taşeron firmaların aradan kalkması hem işçiler için hem de devlet için büyük bir rahatlık getirdi.

İlk etapta 60 bin işçi daha alınacak

Taşeronların kadroya geçişlerinde sınav, mülakat ve güvenlik soruşturmaları eş zamanlı yürütüldü. Bu süreçte memur olmak için uygun özelliklere sahip olamayanlar ise elendi. Ayrıca güvenlik soruşturmasını geçemeyenler de kadroya alınmadı. Bu süreçte emeklilik veya başka nedenlerle kendi isteği ile ayrılanlar da oldu. Bu nedenle kamuda işçi açığı meydana geldi. Bu açık ise kamuya yeni işçi alımlarını gündeme getirdi. Ankara'dan alınan bilgilere göre, ilk etapta 60 bin işçi ile bu açık kapatılmaya çalışılacak. Taşeronlar aradan kalktığı için ise alınan kişiler direkt kamuda istihdam edilecek. Bazı işçilerin ise sözleşmeli statüde olması da söz konusu olacak. Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Artık işçi alımlarında yeni getirilen formüle göre hareket edilecek. Yakın bir zamanda alımlarla ilgili duyurular ve hangi kurumların kaç kişi alacağına dair açıklama yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerondan kamuya geçirilen işçilerin alacakları ücretler ile mali ve sosyal ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini açıkladı.

Alınacak işçiler hangi haklara sahip olacak?

Buna göre, uygun görülen günlük ücretlerde 2018- 2020 yılları arasında her 6 ayda bir yüzde 4'er zam yapılacağı, üç çocukla sınırlı olmak üzere aylık her çocuk için 25 lira verileceği, 30 lira yakacak yardımı yapılacağı, çalışılan günlerde bir öğün yemek ya da 5 lira yemek bedeli verileceği, Ramazan ve Kurban Bayramlarından 1 hafta önce 75 TL bayram harçlığı verileceği, evlilik yardımı, çocuk yardımı, askerlik, yardımı, ölüm yardımı yapılacağı, fazla çalışma ücreti, normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödeneceği uygun görüldü.

Tatilde çalışana 3 yevmiye

Genel tatillerde, ulusal bayramlarda çalışan kişilere bir gün içinde toplam 3 yevmiye verilecek. Ayrıca güvenlik görevlileri hariç, 20.00-06.00 saatleri arasında çalışanlara ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek.

İş sözleşmesi bitene tazminat güvencesi

İş Kanunu'nda belirtilen haller kapsamında iş sözleşmesi sona erenlerin hakları, her tam hizmet yılı için 35 gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı olarak ödenecek.