Kamuya alımları artık İŞKUR yapacak!

Taşeron işçilerin kadroya geçmesi ile birlikte kamuya alımlar artık İŞKUR yapacak.

Güncellenme 12 Şubat 2018 10:16

Türkiye'de birçok vatandaşın merakla beklediği işçi alımları artık İŞKUR üzerinden yapılacak. Taşeron yerine kamu işçisi statüsünde olacak personel alımları KPSS ve sözlü sınavla yapılacak.

Alımları İŞKUR yapacak

Taşeron uygulamasının kalkmasıyla birlikte kamuda çalışmak isteyenleri umutlandırmıştı. Hükümetin taşerona kadro vermesi ile birlikte, personel alımlarında bazı değişikliklere gidildi. Getirilen yeni sistemle birlikte artık başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurumları 'kamu işçisi' statüsündeki alımları İŞKUR üzerinden yapacak.

Sınavlara 3 katı aday çağrılacak

Bu çerçevede ilk alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı oldu. İŞKUR, üzerinden yapılacak alımlara büyük bir ilgi olması bekleniyor. Alımların KPSS'de alınan puanla yapılması bekleniyor. Yapılacak her pozisyon için ise ayrı ayrı başvuru şartları aranacak. İlk aşamada, alım yapılacak bölümler için 3 katı aday çağrılacak. İkinci aşamada ise bu adaylar arasında sözlü sınavla söz konusu pozisyondaki işe en liyakatli adayların seçilmesi sağlanacak.

56 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı bu yıl 19 bini kamu işçisi olmak üzere toplam 56 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu, yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. 2018'de 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli ile 19 bin işçi alınacak. Doktorlar mecburi hizmet olduğu için, hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında doktor alınacak" dedi.