Kamudan binlerce FETÖ'cü ihraç edilecek!

OHAL bitmeden çıkarılacak son KHK ile kamuda tespit edilen 10 bin FETÖ'cünün ihraç edileceği belirtildi.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 11:20

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, OHAL bitmeden kapsamlı bir KHK çıkarılacak. Çıkarılacak bu KHK ile TSK, Emniyet ve diğer devlet kurumlarından toplam sayısı 10 bini aşan FETÖ ihraçlarının olacağı iddia edildi.

18 Temmuz’da sona erecek

15 Temmuz 2016'dan bu yana tam 7 kez uzatılan OHAL'in 18 Temmuz'da sona ereceği ve bundan hemen önce son KHK daha yayımlanacağı ileri sürüldü.

10 bin kişi ihraç edilecek iddiası

İddiaya göre bahsi geçen KHK ile; TSK, Emniyet ve devlet kurumlarından sayısı 10 bini aşan kişi ihraç edilecek

2 yılda 31 KHK çıkarıldı

OHAL dönemini kapsayan 2 yıl içinde 31 tane Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartıldı.

Önemli düzenlemeler olacak

Son KHK ile ilgili Ankara'da uzun bir zamandır çalışmalar sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre önce tamamlanan son KHK'nın bugün yayımlanacağını ve terörle mücadeleye ilişkin önemli düzenlemelerin olacağını duyurmuştu.

FETÖ ile irtibatlı kişiler ihraç edilecek

Yeni KHK ile başta TSK ve Emniyet olmak üzere devletim tüm birimlerinde kapsamlı FETÖ ihraçlarının olacağını, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle ilişiği tespit edilen binlerce kişinin ihraç edileceği ileri sürüldü.