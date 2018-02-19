Kamu kurumları çok sayıda memur alıyor!

Kamu kurum ve kuruluşları çok sayıda personel alacak. Bazı kurumlar KPSS ve yabancı dil puanı isterken bazılar ise sınavsız personel alacak.

Güncellenme 19 Şubat 2018 09:38

Gelen bilgilere göre birçok kamu kurumu veya kuruluşu, personel ihtiyacını gidermek için farklı alanlarda 10 bin 500 kişiden fazla memur alımı yapacak. Adayların boş kadrolara girebilmeleri için ise aranan niteliklere sahip olması gerekiyor. Başvuruların ise belirtilen tarihler içerisinde yapılması gerekmektedir. Açıklanan tarihler dışında yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Personelde bazı şartlar aranacak

Alınacak personel için bazı şartlar aranacak. Bu sebeple adaylar kadrosuna göre belirtilen genel şartları ve özel şartları taşımak zorundadırlar.

Adaylarda genel olarak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki belirtilen şartlar aranacak. Sağlık engeli olmayan, erkek adayların askerlikten muaf olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi nitelikler ilk başta aranacak şartlardan.

Bunların dışında adaylarda, KPSS, YDS, eğitim, yaş gibi durumlar da özel olarak aranacak nitelikler arasında.

Hangi sınavla personel alınacak

Bu yıl alım gerçekleştirecek kurumların 2016 - 2017'de girilen KPSS sınavlarını baz alması bekleniyor. Lise mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden kurumların belirlediklei taban puan da puan almış olmaları şarttır.

Kimi kurumlar ise alım yaparken KPSS şartı aramıyorlar. Bu sebeple adayların belirtilen nitelikleri taşıması yeterli olacak.

Alım şartlarına göre, belirtilen eğitim şartlarını taşıması ve en az lise mezunu olması şarttır. Lisans mezunu olan adaylarda 4 yıllım eğitim veren fakültelerden mezun olması şartı aranacak.

Belirtilen tarihte başvuru yapmaları gerekecek

İlana başvurmak isteyen adayların belirtilen tarih aralığında başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra yapılan başvurular ise geçersiz sayılacaktır. Adaylar başvuruları belirtilen durumu göre, şahsen, e - posta, posta veya elektronik ortamda yapacaklardır. Tüm bunların yanı sıra adayların belirtilen belgeleri de başvuru sırasında temin etmeleri gerekmektedir.

Hangi kurumlar personel alacak?

TİM 3 kişi alıyor, son başvuru tarihi ise 27 Şubat 2018. Adli Tıp Kurumu'na ise 72 personel alınacak, başvurular 23 Şubat'ta son. Çalışma Bakanlığı, 9 kişi alıyor, başvurular ise 23 Şubat'ta son. KOSGEB de 2 kişiyi alacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na 16, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne 120, TEİAŞ'a 10, ÖSYM'ye 3, TÜSEB'e 21, TÜVASAŞ'a 1, TÜLOMAŞ'a 2, MASAK'a 250, Ankara DOB'a 2 kişi alınacak