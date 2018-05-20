Kamu kurumları 20 bin personel alıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının Haziran ayına kadar 20 bin personel alacağı öğrenildi.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 13:57

Haziran ayına kadar kamuda çok sayıda personel alınacağı duyuruldu. Üniversitelere alınacak personelle birlikte bu sayı toplamda 20 bini bulacak. Kamuda en yüksek alımı yapacakların başında ise Milli Eğitim Bakanlığı geliyor. Bu kapsamda ek ders ücreti karşılığında 5 bin sözleşmeli öğretmen alacak.

Öğretmen olacaklarda aranan şartlar arasında ise, 2017-2018 yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak, SGK emekli aylığı almıyor olmak, resmi eğitim kurumlarında çalışarak en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten çıkarılmamış olmak.

PTT'nin de bu kapsamda eleman alacak ikinci kurum olarak adı geçiyor.

PTT'ye farklı pozisyonlar için istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre 5 bin idari hizmet sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylarda aranılacak en önemli özellikler arasında 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak şartları var.

Peki hangi kamu kurumu kaç kişi alacak?

Milli Eğiyim Bakanlığı 5.000

PTT 5.000

Yüksek öğrenim Kredi veyurtlar kurumu 1205

Makina ve Kimya endüstrisi 240

Diyane İşler Başkanlığı 75

Belediyeler 15

TÜBİTAK 38

Spor Toto Teşkilatı 36

Dış İşler Bakanlığı 23

milli savunma bakanlığı 25

Eti Maden işletmeleri 5