Kamu işçisine ikramiye müjdesi!

Bir yılda 365 gün çalışan ve 2 bin 500 lira brüt ücret alan kamu işçisine 13 günlük ikramiye verilecek.

Güncellenme 24 Eylül 2018 09:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 7 Aralık’ta 13 günlük tediye (ikramiye) olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

26 günlük tediye ödemeleri yapıldı

Kamuda çalışan çok sayıda işçiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre, 1 sene boyunca 365 gün çalışan işçiye 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. 26 günlük tediye ödemeleri ise yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı.

Bin 83 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos'ta ödendi. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.