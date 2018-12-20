Kamu bankalarından sonra o banka da faizleri düşürdü

Kamu bankalarından sonra bir özel banka da konut faiz oranlarını 0,98'e düşürdü.

Güncellenme 20 Aralık 2018 14:53

Türkiye İş Bankası, ülke ekonomisini desteklemek amacıyla devlet bankalarının konut kredisi için faiz düşürmesine ayak uydurdu ve konut projeleri özelinde konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekti.

İş Bankası da oranları 0,98’e düşürdü

Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkanı sunuyor.

Anlaşmalı firmalar yaralanacak

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,78'e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.,

Nereden bilgi alabilirim?

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr, 0850 724 0 724 Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.