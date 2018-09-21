Kampanya kapsamında ne kadar konut satıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası kapsamında, bugüne kadar 3 binin üzerinde konut satışının gerçekleştiğini duyurdu.

Güncellenme 21 Eylül 2018 11:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha güçlü ekonomili bir Türkiye için başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyası kapsamında, bugüne kadar 3 binin üzerinde konut satışının gerçekleştiğini duyurdu.

Katılım artıyor

Gayrimenkul alanında 29 Ağustos’ta hayata geçirilen kampanyadaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunana Bakan Kurum, kampanyaya günden güne katılımın arttığın bu konudaki verilerin tam olarak alınmadığını ancak her yerden katılımın gerçekleştiğini ifade etti.

Satış rakamları 3 binin üzerine çıkıyor

Kampanyanın devam ettiğini aktaran Kurum, "Yabancıların mülk edinme değerlerinin düşmesiyle satışı artıracak, zaten kampanya da devam ediyor. Hepsi bir araya geldiğinde yıl sonuna kadar ciddi satışlar olacak. Kampanya kapsamında şu ana kadar ki konut satış rakamlarının 3 binin üzerine çıktığını görüyoruz" dedi.

Emlak sektörünün halka kazanç sağlayacak yatırım fırsatlarını içeren kampanya 31 Ekim'e kadar sürecek. Vatandaşlar, kampanya kapsamında, yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0,98'lik oranla konut sahibi olabilecek.

Kampanyaya hangi firmalar katıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önemli katkı sunduğu kampanyada, Emlak Konut GYO, İlbank, KİPTAŞ, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) üyeleri de yer alıyor.