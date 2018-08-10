Kalp sağlığını korumak için bunları yapın!

Uzmanlar sağlıklı ve dengeli beslenme ila kalp sağlığının korunabileceğini ifade ediyor. Peki beslenme sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Güncellenme 10 Ağustos 2018 16:04

Özellikle Akdeniz usulü beslenme ile birlikte kalp sağlığı temelini oluşturduğunu ifade ediyor.

Her gün 1 avuç badem, fındık, ceviz

Fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar, fosfor, çinko ve magnezyum açısından son derece zengindir ve içeriğindeki bitkisel yağlar kalp dostudur. Uzmanlar çiğ olarak tüketmeyi tavsiye ederken günlük 1 avuçtan fazla tüketmemek gerektiğini vurguluyor.

Sıvı yağ tercih edin

Katın kanda oluşacak kolesterol düzeyini artırmasına bağlı olarak ve olumsuz sonuçlara neden olması bakımından günlük beslenmede LDL kolesterolün düşmesine yardımcı olacak doymamış yağlar açısından zengin fındık yağı, zeytinyağı, Ayçiçek yağı gibi sıvı yağlar tüketmeye özen göstermek gerekir.

1 öğün sebze yemeği

Kalp sağlığı açısından diğer önemli bir detay ise sebze tüketimine dikkat etmek gerekir. Kalp sağlığının korunması bakımından önemli bir yere sahip olan sebzeleri günde en az 1 öğünde tüketmek gerekir.

Balık tüketmek

Kalp sağlığı açısından günlük ihtiyacımın olan proteinin kolesterol bakımından düşük olmasına dikkat etmek gerekir. Omega 3 bakımından zengin olan balığın LDL kolesterolü düşürmek gibi bir etkisi bulunuyor. Haftada en az 2 gün balık tüketip, tüketirken de kızarmış olarak değil, fırın veya haşlama yöntemi olmasın özen gösterin.

Her gün yürüyüş

Düzenli olarak yapılan egzersizler kolesterol düzeyini koruyup, kan basıncının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli olarak her gün 30 dakika tempolu yürüyüş kilo kontrolü açısından da önemli bir yere sahiptir.