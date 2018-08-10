Kalp ameliyatı olan Hakkı Bulut'tan ilk açıklama!

Kalp ameliyatı olan Hakkı Bulut, doktordan çok memnun olduğunu ve sevenlerinin ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 16:12

Usta sanatçı Hakkı Bulut’un kalp rahatsızlığı nedeni ile gittiği hastanede yapılan anjiyo sonrasında damarlarında tıkanıklık tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Bulut, yeniden sağlığına kavuştu.

Hakkı Bulut açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde göğüs ağrısı nedeni ile Bahçelievler’de bulunan bir özel hastaneye giden Hakkı Bulut, burada yapılan kontroller sırasında kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu tespit edildi. Burada hemen ameliyata alınan Hakkı Bulut’un tıkalı damarı başarılı geçen ameliyat sonrası tekrar açıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan ve bugün özel odaya alınan ünlü sanatçı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ameliyattan çok memnun kalmış

Hastane yönetimine teşekkür eden Hakkı Bulut, normalde kalp ameliyatlarında boydan boya göğüs ve kaburgalar açıldıktan sonra ameliyat yapıldığını, yeni bir uygulama ile göğsünden bir damar alındığını ve delik açılarak kalbe yamandığını, bunun konforlu bir ameliyat olduğunu, ameliyatı yapan doktora teşekkür ettiğini, kendisini sevenlerin hayatta tuttuğunu, çok sayıda telefon geldiğini, hastaneye dahi gelmek isteyenlerin olduğunu, hastaneden çıkınca kendisini arayan herkesi tek tek arayacağını söyledi.

İlk önce anjiyo olmuş

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Çaynak, Hakkı Bulut’un göğüs ağrısı şikayeti ile geldiğinde hemen anjiyo yaptıklarını, yapılan anjiyo da damarlardan bir tanesinin aşırı derece de tıkanık olduğu anlaşıldığını, böyle bir durumda balon ile açılabiliyorsa açmaya çalıştıklarını, Hakkı Bulut’un kalbinin buna uygun olmadığını ve ameliyat kararı aldıklarını, kapalı ameliyatı uygun bulduklarını, ameliyat kapalı oluğundan hızlı bir iyileşme sürecine girdiklerini belirtti.

Konsere yetişecek

Çaynak ayrıca, “İki hafta sonrasında konseri var Hakkı bey'in ben bir sıkıntı görmüyorum ben kendisine söz verdim inşallah yetiştirmeye çalışacağım kendisini ve beraber konserini dinlemeye gideceğiz" dedi.