Kaliteli uyku için bunları yapın!

Uykusuz geçen bir gece verimsiz bir gün geçirmenize neden oluyor. Peki uykusuzluğun önüne geçmek için neler yapmak gerekir?

Güncellenme 21 Temmuz 2018 11:16

Yaz aylarının girmesiyle birlikte sıcaklıklar her ne kadar deniz ve havuzu çağrıştırsa da uykusuz geçen gecelere de neden oluyor. Uykusuz geçen geceler özellikle çalışan kişiler için verimsiz geçen iş günlerine neden oluyor. İdeal uyku kişiden kişiye değişiklik göstermekte ve kişi sabah uyandığından kendini dinç hissediyorsa ideal uyku o dur. Bu zaman aralığı kimi kişilerde 5 saat iken kimilerinde ise bu 8 saate denk gelmektedir.

Kalitesi uyku ne demek?

Kaliteli ve iyi bir uyku kişi uyandığında kendini dinç hissetmesi ve gün içerisinde zinde olmasıdır. Kalitesiz uyku ise tam tersi gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgun uyanma ile bağlıdır.

Uyku bozuklukları kişilerde solunum düzensizliklerine neden oluyor ve bu düzensizlikler kişinin gece boyu bezen tamamen bazen ise kısmi olarak uyanmasına neden olmaktadır.

Kalitesiz uykunun nedenler nelerdir?

Çok gürültülü horlama ve uykuda boğulma hissi ile uyanmak kişinin uyku kalitesini düşürmekte ve konsantrasyonun bozulmasına veriminin düşmesine hatta kilo almasına bile neden olmaktadır.

Kalitesiz uyku ile birlikte kişilerde baş ağrısı, bulantı ve sinirlilik halleri görülebilir.

Sabah dinç uyanmak için

Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak en doğru tercihtir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan melatonin hormonu gece 11 ile 05:00 arası salgılanmaktadır. Bu saatlerde uyumak hücrelerin yenilenmesi açısından son derece önemlidir.