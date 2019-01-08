Kalın'ın Bolton'a verdiği kırmızı dosyada ne var?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Bolton'a verdiği kırmızı kaplı dosyanın içeriği hakkında konuştu.

Güncellenme 08 Ocak 2019 16:29

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet ile görüşen Bolton’a gerekli mesajlar verildi. 2 kırmızı dosya ile evine uğurlanan Bolton, ABD’ye döndü.

Dosyada ne var?

Kırmızı dosyaya dair açıklama yapan Kalın, Bolton'a verdiği kırmızı dosyalardan birincisinin Kürtlere ve vatandaşlara dönük kucaklayıcı, kapsayıcı politikaları içeren bir bilgi notu olduğunu, Suriye, Irak, İran ve Türkiye'deki Kürtlere dönük notlar olduğunu, ikincisi ise YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri ile ilgili bir dosya olduğunu söyledi.

Kalın, bu konuda bilindiği üzere önce birkaç Amerikan medya kuruluşunda ve bir insan hakları örgütü raporunun dışında bu konunun hep hasıraltı edildiğini, YPG'nin kontrolü altında olan bölgelerde uygulanan baskılar, zulümler, çocukların zorla askere alınması gibi insan hakları ihlalleri olan birçok uygulamaları olduğunu, bunları bir dosya halinde Bolton'a sunduklarını ifade etti.