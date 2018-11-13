Kalın'dan uluslararası topluma "Gazze" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında sert konuştu.

Güncellenme 13 Kasım 2018 14:57

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin AA’ya değerlendirmelerde bulundu.

13 Filistinli hayatını kaybetti

Kalın, İsrail’in son iki günden işgal altında bulunan Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

“İsrail’in işgalci tutumu bir kez daha gözler önüne serildi”

Bu saldırıların İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kalın, İsrail’in Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurması gerektiğini, İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmesi gerektiğini, Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünyanın 'dur' demesi gerektiğini söyledi.

“Filistin halkı, yalnız ve çaresiz değildir”

Kalın, Filistin’de tek çözümün, iki devletli çözüm olduğunu, mevcut İsrail hükümetinin iki devletli çözüme inanmadığını, süreci sabote etme gayreti içinde olduğunu, Filistin halkının bağımsızlığını ve güvenliğini dikkate almayan hiçbir çözümün kabul edilmesinin mümkün olmadığını, Filistin halkının yalnız ve çaresiz olmadığını ifade etti.

“Türkiye, Filistin’i yanında olmaya devam edecektir”

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kalın, "Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir" dedi.