Kalın'dan Trump'ın küstah sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptığı küstah açıklamalara yanıt verdi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 09:29

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’ye yönelik yaptığı açıklamaya cevap verdi. Trump’a seslenen Kalın, Suriye’deki terör örgütlerinin ortakları ya da müttefikleri olamayacağını belirtti.

ABD’ye uyarı

Türkiye’nin ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ettiğinin altını çizen Kalın, Türkiye’nin bu ortaklığın terör propagandası ile gölgelenmemesini beklediğini ifade etti.

“Ölümcül bir hata olur”

Kalın, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu, Türkiye’nin Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ettiğini, Türkiye’nin Kürtleri ve Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacaklarını belirtti.

Trump ne dedi?

Trump, DEAŞ'ın geriye kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ettiklerini ve bir süredir gerçekleşmesi beklenen Suriye’den çekilmenin başladığını, DEAŞ’ın yeniden toplanması durumunda yakındaki üslerden yine saldıracaklarını ifade etti.

Türkiye’ye küstah tehdit

Kürtler'e saldırılması durumunda Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceklerini ileri süren Trump, 20 millik güvenli bölge koruyacaklarını, Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemediklerini, Rusya, İran ve Suriye; ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacağını, kendilerinin de faydalanacağını ama şu an Amerikan askerlerinin evlerine dönmesi gerektiğini ve sonsuz savaşı bitireceklerini belirtti.