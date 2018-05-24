Kalın'dan kritik "bedelli askerlik" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, gelecek süreçte şartlara göre bedelli askerliğe olumlu bakılabileceğini belirterek, şu an gündemde böyle bir konunun olmadığını söyledi.

Güncellenme 24 Mayıs 2018 12:10

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bedelli askerliğin gündemde olmadığını belirten Kalın, gelecek süreçte şartlara göre bakılabileceğini, ancak operasyonların sürdüğünü, terörle mücadelede belli bir noktaya gelindiğini, bu nedenle bedellinin gündemde olmadığını söyledi.

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Bedelli askerliğe bakış açımız müspet" demişti.

Başbakan Yıldırım'ın bu açıklamaları sonrası tüm gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele gele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize özellikle gazilerimize saygısızlık olur. Bu işlerin istismarını yapanlar da çok çok fazla. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır, atılması gereken adım varsa bu adımlar atılır. Ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil'' açıklamasında bulunmuştu.