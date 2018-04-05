Kalın'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 05 Nisan 2018 13:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Akkuyu Nükleer Güç santrali bitince 3 bin 500 kişi istihdam edileceğini, S-400'ler 2019 yılının Temmuz ayında teslim edileceğini söyledi.

S-400’ler savunma amaçlı sistem

Kalın, S-400'lerin savunma amaçlı alınan sistemler olduğunu, herhangi bir tehdit oluşturmasının mümkün olmadığını, görüşmelerde İran'la ilişkilerin de kapsamlı şekilde ele alındığını, Astana süreci Suriye krizine çözüm için kurulmuş en önemli mekanizma olduğunu, Cenevre sürecinin adeta nefesini tükettiğini, Cenevre sürecinde yaşanan tıkanıklıkların Astana sürecinin daha kritik hale getirdiğini, Astana'nın Cenevre ile birlikte devam etmesi kararlılığını sürdürüldüğünü, Astana'yı Cenevre toplantılarına alternatif olarak görmediklerini belirtti.

Sahra hastaneleri kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belli yerlere Sahra hastaneleri kurulması teklifinde bulunduğu aktaran Kalın, bu konu çalışmaların devam ettiğini, yakın bir zamanda somut bazı adımların atılacağını, adil seçimlerin yapılmasındaki kararlılığın aynen devam ettiğini, Türkiye'nin İran ve Rusya ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını, Suriye'nin tamamen teröristlerden temizlenmesi konusunda mutabık kalındığını, PYD/YPG ile yapılan mücadelenin DEAŞ ile mücadeleye engel olmadığını, bu durumun terörle mücadelede tutarlı bir duruş yansıtacağını söyledi.

İran ve Rusya, rejim üstünde baskı kurmalı

Kalın, terör örgütünün Suriye'nin belli bölgelerinde kendisine fiili durum yaratmak suretiyle arayış içinde olduğunun bilindiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Guta'da yaşanan hadiseleri de kendilerine bildirdiğini, yaşanan çatışmaların tekrar edilmemesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü, bu bölgede gerek ateşkesin sağlanması ve gözetlenmesi gerek insani yardımların ulaştırılması noktasında Türkiye'nin görevini yerine getirdiğini, 4 gözlem noktası kaldığını, İran ve Rusya'dan beklentinin rejim üstünde baskı kurmaları yönünde olduğunu belirtti.

Büyüme oranı olumlu

Ekonomide son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Kalın, 7.4 büyüme oranının Türk ekonomisinin bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini, etrafta yaşanan savaşlara, dalgalanmalara bakıldığı zaman bu ekonomik başarının önemli olduğunu bir kez daha anlaşıldığını, Mart ayı ihracatının da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaştığını, bu trendin 2018'de de devam edeceğini beklediklerini, turizm alanında da bir artışın olduğunu beklediklerini, 2018 yılı içinde turizm sektöründe bu canlanmanın devam etmesini beklediklerini, enflasyon ile mücadele de devam edildiğini söyledi.

Haberler gerçeği yansıtmıyor

Kalın ayrıca, zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıktığını ve bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek istediğini söyledi.

Hiç kimse oraya şov olarak gitmedi

"Kritik dönemlerde, sanatçılarımızın, sporcularımızın diğer kanaat önderlerinin devletimizin yanında durmasından daha doğal bir şey olamaz" diyen Kalın, "Hiç kimse oraya şov olarak gitmedi. Olgun bir şekilde askerlerimizle birlik beraberlik içinde bir akşam geçirdiler. Onlara teşekkür ettiler, şehitlerimizi tekrar yadettik. Bu harekatın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını hazmedemeyen çevreler olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.