Kalın'dan karma eğitim ve emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, emeklilikte yaşa takınlar konusunun gündeme gelmediğini, karma eğitimin olduğu gibi devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 11 Eylül 2018 21:12

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelen bir soruya Kalın, bu konunun bugün gündeme gelmediğini, hükümetin gündeminde de olmadığını, gündeme gelince bakılacağını, bütçeye üreteceği maliyeti dikkate almak gerektiğini söyledi.

“Türk ekonomisi büyüdü”

Türk ekonomisinin uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam ettiğini belirten Kalın, ekonominin dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğünün görüldüğünü, bilindiği gibi ekonominin 5,2 oranında büyüdüğünü, ekonomi ile ilgili bir panik havası olmadığını, bu türbülans olarak adlandırılan dönemin de aşacağını belirtti.

“Zirve beklendiği gibi canlı yayınlandı”

Kalın, zirvenin beklenilen şekilde canlı yayınlandığını, bunun hayra vesile olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretini tüm dünyanın görmüş olduğunu, İdlib'in Güney uçlarından itibaren süren saldırıların görüldüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ABD gazetesinde yazdığı yazıda olduğu gibi dünyanın elini taşın altına koyması gerektiğini, İdlib'e yönelik saldırıların sadece insani felakete yol açmayacağını, yüzbinleri etkileyecek bir göç dalgasının başka komplikasyonlara da yol açacağını, bu göç dalgasının Avrupa'yı da etkileyeceğini, insani duyarlılık gösteren tarafın Türkiye olduğunun açık ve net olduğunu, beklentinin tüm tarafların yapıcı katkı sunması yönünde olduğunu ifade etti.

“Meselenin yükünü sadece Türkiye'ye bırakmak çözüm olmayacak”

AB'nin mültecileri engellemek için oluşturduğu orduyu hatırlatan Kalın, “İnsani kaygılardan ziyade sınırları koruyup, ülkemize almayalım izlenimi görüyoruz. Umarım yanılıyoruzdur. Avrupa ülkelerinin takındığı tavıra bakınca bunun dışında bir tavır olmadığını da biliyoruz. 10 bin kişilik güvenlik gücünü kurabilirler ama bu meseleyi çözmez. Katliamlar devam ettikçe bu insanlar bir yerlere kaçabilirler. İdlib, Türkiye sınırı 150-160 kilometre. Sınıra dayanmış 750-800 bin insan var. Bunlara bizden yardım gidiyor. Güneyden bir dalga daha gelince bunu nasıl durduracaksınız. Meselenin yükünü sadece Türkiye'ye bırakmak çözüm olmayacak” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündeme gelmediğini belirten Kalın, “Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım” ifadelerini kullandı.

Karma eğitim iddiaları

Kalın, karma eğitimle ilgili soruya, “Karma eğitim olduğu gibi devam edecek. Bu iddialar doğru değil. Belli okullarda kız, erkek ayrımı ile oluşacak okullarla ilgili bir karar da var ortada. Hiç kimse, hiçbir veliye bir şey empoze etmiyor” sözleri ile cevap verdi.