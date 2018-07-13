Kalın'dan çok sert FETÖ açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, FETÖ'nün 251 insanın kanına girdiğini, bu ihaneti yapanların dünyanın hiçbir yerinde rahat edemeceğini söyledi.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 18:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, FETÖ'nün Türkiye'ye ihanet edeceğini, bunu yapanların 251 insanın kanına girdiğini, bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kalın, "Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz" dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve çevresindekilerin ABD'de yaşadığını belirten Kalın, "Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalın, İade sürecine ilişkin ucu açık bir süreçten yana olmadıklarını, aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmediklerini, aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyledi.