Kalın: Türkiye ekonomik savaştan yana değil!

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaştan yana olmadığını söyledi.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 13:26

ABD ile yaşanan ekonomik savaş sonrası ilk kez basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, dalgalanmanın Türkiye ekonomisiyle bir ilgisinin olmadığını, Türkiye’nin kimseyle ekonomik bir savaşta olmadığını, alınan tedbirlerle iyiye gidiş başladığını ve bunun süreceğini söyledi.

Türkiye’nin bankacılık sistemi güçlü

Kalın, son günlerde ABD yönetiminin gayrimeşru kararları nedeniyle Türk ekonomisinde de dalgalanmalar olduğunu, büyük oranda ekonomik savaş çerçevesinde Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımları gördüğünü, son günlerde alınan tedbirler çerçevesinde iyiye doğru gidişin başladığını, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu, dünyada en güçlü bankacılık sistemlerine sahip olan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Diğer ülkeler de Trump’a tepki gösterdi

Türkiye’nin kimseyle bir ekonomik savaştan yana olmadığını belirten Kalın, kendisine yönelik bir saldırı olduğunda da tepkisiz kalmasının söz konusu olmadığını, sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden Rusya'ya, İran'a kadar Trump'a tepkilerin gelmeye başladığını gördüklerini söyledi.

İyiye gidiş devam edecek

Kalın, Trump yönetiminin zaman zaman iç siyasi sıkıntılardan kaynaklanan refleksle dışarıda sorunlar yarattığını söylemek gerektiğini, başka ülke ve kuruluşlarla da gerilim içerisine girdiğini, bunun dünyanın ekonomik dengelerine zarar verdiği açık bir şekilde ortada olduğunu, dün akşamdan beri döviz kurlarındaki iyi gelişmenin tedbirlerin iyi alındığını gösterdiğini, işsizlik oranındaki düşüşün de bunu gösterdiğini, bu iyiye gidişin devamını beklediklerini ifade etti.

Türkiye ekonomik savaştan yana değil

Bazı ABD ürünlerine ek vergi getirilmesi konusunda kararlar alındığını belirten Kalın, bu tepkileri vatandaşların da sahiplendiğini gördüklerini, Türkiye’nin ekonomik savaştan yana olmadığını, ancak kurumlarıyla bu saldırıları püskürtmek için gereken adımları atacağını söyledi.

Vatandaş yerli ve milli bir duruş gösterdi

Kalın, Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşın bir neticesinin olmasının gayet normal olduğunu, vatandaşların da milli ve yerli bir tepki gösterdiğini, bu sorunların bir an önce çözülmesinin Türkiye’nin lehine olduğunu ifade etti.

Başka ülkeler de yerli para ticareti istiyor

Milli para ile ticaret için sadece Rusya Çin, İran’la değil başka ülkelerle görüştüklerini, görüşmeye devam ettiklerinin altınız çizen Kalın, bunun başka ülkelerle de yapılabilineceğini, bunu sadece Türkiye’den gelen bir talep olmadığını, Doları tehdit olarak kullanmak isteyen ABD yönetimine karşı bu arayışın başladığını gördüklerini söyledi.

“Burada yaşanacak bir daralma sadece Türkiye’yi etkilemez”

Kalın, “Şu ana kadar bize gelen bir bilgi mevcut değil. Türk ekonomisi dünyaya entegre olmuş bir ekonomidir. Burada yaşanacak bir daralma sadece Türkiye’yi etkilemez. Bu adeta bir kelebek etkisiyle herkesi etkiler” dedi.