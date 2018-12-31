Kalın: PKK Kürtleri temsil etmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, DEAŞ'ın Müslümanların temsilcisi olmadığı gibi PKK'nın da Kürtlerin temsilcisi olmadığını söyledi.

Güncellenme 31 Aralık 2018 15:30

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; teröristlerin müttefik olamayacağını, DEAŞ’ın Müslümanları temsil etmediği gibi PKK’nın da PKK’nın da Kürtleri temsil etmediğini söyledi.

“PKK, Kürtleri temsil etmiyor”

Kalın; “Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan bağı biliyorsun ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez” dedi.