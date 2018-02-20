Kalın, o iddialara açıklık getirdi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Esed güçlerinin PYD ile işbirliği yapacağı haberleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 20 Şubat 2018 10:07

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin konusunda Esed ve PYD'nin anlaştığı haberlerinin propaganda amaçlı olduğunu ve Suriye'de bir takım gizli planların var olduğunu söyledi.

Haberler propaganda amaçlı

Özellikle dün medyadan geniş yer bulan Esed güçleri ve PYD'nin Afrin için masaya oturduğu ve işbirliği yapacakları haberleri hakkında değerlendirme yapan Kalın, "Afrin konusunda rejim ile PYD/YPG anlaştı, haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık" dedi.

"Gizli plan ve pazarlıklar var"

Bunun Suriye'de gizli plan ve pazarlıkların olmadığı anlamına gelmeyeceğinin altını çizen Kalın, her şeye rağmen Zeytin Dalı Harekatı'nın kararlılıkla devam edeceğini ve hedefine ulaşacağını söyledi.

Erdoğan, Putin'le bu durumu görüşmüş

Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PYD/YPG ile Suriye hükümeti arasındaki olası Afrin anlaşmasının ele alındığı öğrenildi. Erdoğan Suriye rejiminin gireceği bu yolun sonuçlarını olacağınu Putin'e iletti.

Diplomatik kaynaklar, Esad-YPG anlaşmasına dair iddiaları Ankara'nın teyite muhtaç gelişme olarak yakından takip ettiğini belirtti.