Kalın bağırsak kanserine karşı bunları tüketin!

Yaşamsal bazı faktörler vücudumuzun işleyişini olumsuz olarak etkilemektedir. Belli besinlerle kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

Güncellenme 03 Mart 2018 15:49

Bağırsaklarda bulunan iyi bakterilerinin azalmasını tetikleyen sağlıksız beslenme, sigara, alkol ve stres kalın bağırsak kanserine neden oluyor.

Kalın bağırsak kanserine karşı kalkan görevi yapan 10 besin..

Kefir

Bağırsaklarda bulunan dost bakterileri içeren probiyotik kaynaklı besinler zararlı toksinlerin emilimini hızlandırıp yararlı bakterilerin artmasına neden olur. Bol probiyotik kaynağı kefir de bağırsaklarda aynı etkiye sahiptir. Bağırsak sağlığının korunması açısından önemli bir göreve sahiptir. Süt ürünlerine karşı alerjiniz ve intoleransınız yoksa her gün 1 bardak içmek faydalı olacaktır.

Yoğurt

İçerisindeki canlı organizmalar ve kabızlığa ve bağışık sistemine büyük kalkan olan doğal yoğurtlar sindirim sisteminizin düzenlenmesinden önemli rol oynamaktadır. Her gün 2 kase yoğurt sağlıklı bağırsaklar için mutlaka tüketin.

Kuru baklagiller ve tahıllar

Yüksek oranda lif içeren tahıl ve kuru baklagiller bağırsakların hızlı çalışmasını sağlamakla beraber zararlı toksinlerin atılmasında da önemli rol oynamaktadır. Haftada iki gün baklagiller tüketildiğinde bağırsaklarda zararlı toksinlerin çok durmamasını hızlıca vücuttan atılmasını sağlar.

Turşu

Turşu içeriğindeki yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını korur ve yüksek lif sayesinde bağırsakların hızlı çalışmasına ve sindirim sisteminin iyi çalışmasına neden olur.

Badem

Badem içeriğindeki lif sayesinde bağırsak ve sindirim sisteminin çalışmasında olumlu etkileri bulunmaktadır. Günde 10-12 adet bağdem ile sağlıklı sindirim sistemine sahip olabilirsiniz.

Ispanak

Koyu yeşil yaprakların içersindeki şeker türü bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin yayılması ve çoğalmasında olumlu etkiler göstermektedir.

Elma

İçeriğindeki yüksek lif ve besleyici özellikler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Her gün 1 elma bağırsak hareketlerinin düzene girmesinde son derece olumlu sonuçlar çıkaracaktır.

Muz

Muz içeriğindeki yüksek oranda lif miktarı sayesinde kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarının önüne geçiyor sindirim sistemini düzene girmesine yardımcı oluyor.

Somon

Vücuda dost olan bakterilerin artmasına neden olan Omega 3 balıkta bolce bulunur özellikle somonda bulunan Omega 3 yararlı bakterilerin artmasını sağlar.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağı bağırsak hastalıklarına karşı önemli bir kalkan görevi görmektedir. Zararlı bakterilerin vücutta çoğalmasının önüne geçen bir besindir.