Kalın: Afrin'i Kandil yapmak istediler!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, terör örgütünün Afrin'i Kandil yapmaya çalıştığını ama Zeytin Dalı Harekatı ile bunun mümkün olmadığını belirtti.

Güncellenme 15 Mart 2018 11:51

TRT Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütünün Afrin'i Kandil yapmak istediğini söyledi.

Afrin'in yüzde 70'inin güvenliği sağlandı

Kalın, Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istediklerini, Zeytin Dalı Harekatı ile bunun bertaraf edildiğini, teröristler için çemberin iyice daraldığını, çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizleneceğini, şu an itibarıyla Afrin'in yüzde 70'inin güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulacak

ABD verdiği sözü tutarsa Münbiç konusunda yol haritasının Münbiç çevresinde güvenli bölge oluşturulması şeklinde diyen Kalın, "Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç anlaşması bağlayıcı. Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.