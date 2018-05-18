Kalın açıkladı! Yeni bir çözüm süreci söz konusu mu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni bir çözüm süreci olacağına dair iddiaları yalanlayan açıklama yaptı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 12:04

"Yeni bir çözüm süreci mi olacak?" iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci ya da açılımın olmadığını söyledi.

Büyük mücadele verdi

Yazılı açıklama yapan Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu olmadığını, Erdoğan'ın hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele verdiğini, dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddettiğini ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Kürtler de bu ülkenin eşi halkı

Kürtlerin de diğer tüm Türkiye halkı gibi bu ülkenin eşit vatandaşları olduğunu belirten Kalın, "Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir" dedi.