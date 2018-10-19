Kalın açıkladı! 4 ülkenin lideri bir araya geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin 27 Ekim'de İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

Güncellenme 19 Ekim 2018 12:25

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye Konulu Dörtlü Zirve'nin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim 2018'de İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Toplantı ne zaman?

Yazılı açıklama yapan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in katılımlarıyla gerçekleşecek dörtlü zirve toplantısı 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu.

Hangi konular görüşülecek?

Kalın, "Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.